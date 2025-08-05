Многоразовый и защищённый: Российские инженеры создали уникальный беспилотник

Российские инженеры разработали новый многофункциональный дрон «Бульдог-13». Об этом РИА «Новости» рассказал инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка ЮВО с позывным Шустрый.

«Новый дрон нам сейчас прислали для тестов — «Бульдог-13». В нём сразу идёт две камеры — дневная и ночная, наклоняется камера, как на Mavic. И «сбросник» (устройство для сброса боеприпасов — Прим. Life.ru) на нём сразу же идёт. То есть он не одноразовый, и его можно использовать в качестве «сбросника», — сообщил военный.

По словам специалиста, беспилотник обладает грузоподъёмностью до 4 кг, что позволяет использовать его как для боевых задач, так и для доставки провизии в труднодоступные районы. Особое внимание разработчики уделили защите системы управления — новый протокол передачи данных отличается повышенной помехоустойчивостью и улучшенным шифрованием, что минимизирует риск перехвата дрона противником.

Военный также отметил потенциал для модернизации аппарата, включая возможность установки барабанного механизма для последовательного сброса шести ВОГов (боеприпас для гранатомёта).

В настоящее время «Бульдог-13» проходит испытания в боевых условиях.