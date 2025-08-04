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4 августа, 07:11

Командир ВС РФ рассказал о тактике ВСУ по защите дрона «Баба-Яга»

Боец ВС РФ Крис: ВСУ пытаются прикрывать дрон Баба-Яга с помощью Mavic

Украинский дрон «Баба-яга». Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Украинский дрон «Баба-яга». Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Украинские военные начали использовать дополнительный дрон Mavic для прикрытия и наблюдения за перемещением тяжёлого агродрона «Баба-Яга». Об этом сообщил командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Крис.

По его словам, таким способом расчёты ВСУ пытаются заранее отслеживать приближение российских дронов и вовремя уводить тяжёлый беспилотник.

«Они начали использовать дроны Mavic, чтобы наблюдать за движением агродрона. То есть, когда мы подлетаем, они видят нас и сообщают тому расчёту, кто управляет агродроном, и начинают улетать», — сообщил военнослужащий в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что такая тактика редко приносит Украине успех, так как российские бойцы оснащены современными средствами и способны догнать тяжёлый дрон, практически не оставляя ему шансов на уход.

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Ранее в ЦКБ «Рубин» раскрыли, как Россия ответит на подводные беспилотники НАТО. Этот 12-метровый беспилотник «Excalibur» был разработан и создан компанией MSubs.

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Мария Любицкая
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