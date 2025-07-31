Россия испытала первый беспилотный танк

Российские инженеры представили новый перспективный проект боевой техники будущего — беспилотный танк Т-72, получивший название «Штурм». Разработчиком инновационного танка выступил Уралвагонзавод, известный своими передовыми решениями в области вооружений, отметил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Изображения и видеозаписи роботизированного комплекса, находящегося на испытаниях, ранее не публиковались, и их обнародование потенциально указывает на то, что в разработке достигается важный прогресс», — указано в статье.

Новая модификация предназначена специально для ведения боевых операций с минимальным риском для личного состава. Машина оснащена мощным арсеналом вооружения, включающим проверенную временем 125-миллиметровую пушку Д-414, современный механизм автоматического заряжания на 22 снаряда и эффективный пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. Для повышения универсальности предусмотрена возможность установки различных видов дополнительного оружия, включая термобарические боеприпасы либо скорострельную 30-миллиметровую пушку.

Согласно неофициальным источникам, рассматривается вариант оснащения нового танка артиллерийской системой увеличенного калибра — вплоть до 152 миллиметров. Такое решение позволит повысить огневую мощь и расширить спектр решаемых тактических задач.