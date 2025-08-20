Мессенджер MAX
20 августа, 11:38

Новая эра воздушных боёв: Китай рассекретит первый в мире беспилотник-невидимку

Китай готовится показать на параде первый в мире беспилотник-невидимку FH-97

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Китай планирует продемонстрировать на военном параде в Пекине 3 сентября свой новейший беспилотник-невидимку FH-97, который является первым в своём роде. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Газета отмечает, что FH-97 считается потенциально первым боеспособным китайским дроном-невидимкой, способным вести скоординированные воздушные операции совместно с пилотируемыми самолётами. Появление FH-97 на параде продемонстрирует стремление Китая укрепить свои позиции в области современных военных технологий и воздушных боевых систем. В издании подчёркивают, что демонстрация новейшего БПЛА станет значимым событием для мировой оборонной индустрии и может изменить баланс сил в регионе. В целом, предстоящий парад обещает стать показателем технологического прогресса Китая и его амбиций на международной арене.

Александра Мышляева
