«Девятьсот шариков смерти»: В России изобрели новую гранату для борьбы с защищённой пехотой

Российские учёные разработали и запатентовали новую ручную гранату осколочно-термобарического действия для борьбы с защищённой и укрытой пехотой противника. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившийся с патентной документацией.

Корпус боеприпаса выполнен из полимера и имеет цилиндрическо-полусферическую форму, внутри которого закреплено до 900 поражающих элементов в виде стальных или вольфрамовых шариков.

«Качество производимых изделий при использовании предлагаемого изобретения подтверждено экспериментально», — добавили разработчики из Научно-исследовательского института прикладной химии в документе, с которым работало федеральное агентство.

Внутри гранаты размещена комбинированная шашка из взрывчатого и термобарического составов, а для подрыва используется стандартный запал УДЗ-5. Как уточняется в патенте, при взрыве термобарического заряда создаётся повышенное время положительной фазы сжатия, что разгоняет поражающие элементы до скорости 1300-1500 метров в секунду.

По данным изобретателей, новое устройство сочетает в себе осколочное, фугасное и тепловое воздействие. Эффективное поражение живой силы, защищённой бронежилетами второго класса, гарантируется на дистанции до восьми метров от эпидера взрыва.

Авторы проекта также отметили, что испытания опытных партий, изготовленных на промышленных мощностях, успешно подтвердили готовность гранаты к серийному выпуску на профильных предприятиях.