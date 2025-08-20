«Девятьсот шариков смерти»: В России изобрели новую гранату для борьбы с защищённой пехотой
Российские химики запатентовали новую осколочно-термобарическую гранату
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Militarist
Российские учёные разработали и запатентовали новую ручную гранату осколочно-термобарического действия для борьбы с защищённой и укрытой пехотой противника. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившийся с патентной документацией.
Корпус боеприпаса выполнен из полимера и имеет цилиндрическо-полусферическую форму, внутри которого закреплено до 900 поражающих элементов в виде стальных или вольфрамовых шариков.
«Качество производимых изделий при использовании предлагаемого изобретения подтверждено экспериментально», — добавили разработчики из Научно-исследовательского института прикладной химии в документе, с которым работало федеральное агентство.
Внутри гранаты размещена комбинированная шашка из взрывчатого и термобарического составов, а для подрыва используется стандартный запал УДЗ-5. Как уточняется в патенте, при взрыве термобарического заряда создаётся повышенное время положительной фазы сжатия, что разгоняет поражающие элементы до скорости 1300-1500 метров в секунду.
По данным изобретателей, новое устройство сочетает в себе осколочное, фугасное и тепловое воздействие. Эффективное поражение живой силы, защищённой бронежилетами второго класса, гарантируется на дистанции до восьми метров от эпидера взрыва.
Авторы проекта также отметили, что испытания опытных партий, изготовленных на промышленных мощностях, успешно подтвердили готовность гранаты к серийному выпуску на профильных предприятиях.
Ранее Life.ru рассказывал, как армейская смекалка помогла бойцам «Ахмата» создать дроны с системой самоуничтожения, оставив ВСУ без трофеев. Военнослужащие произвели модернизацию беспилотных летательных аппаратов, установив на них самодельные детонационные устройства. Конструкция включает в себя подожжённый фитиль, который приводит боеприпас в действие в случае перехвата дрона средствами противника.