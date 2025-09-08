Пекин наказал японского сенатора за ложь о Тайване и Синьцзяне
Китай ввёл санкции против японского сенатора Хэй Сэки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / crystal51
Китайские власти ввели санкции против японского сенатора Хэй Сэки за действия, которые в Пекине расценили как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщили в МИД КНР.
В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что политик регулярно распространял ложную информацию о Тайване, островах Дяоюйдао, а также об исторических вопросах и событиях в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.
«Его действия серьёзно подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая», — подчеркнули в МИД.
Санкции предусматривают заморозку любых активов Сэки на территории КНР, запрет на въезд в страну, а также ограничение взаимодействия с китайскими организациями и гражданами.
