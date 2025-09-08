Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
8 сентября, 03:05

Пекин наказал японского сенатора за ложь о Тайване и Синьцзяне

Китай ввёл санкции против японского сенатора Хэй Сэки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / crystal51

Китайские власти ввели санкции против японского сенатора Хэй Сэки за действия, которые в Пекине расценили как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщили в МИД КНР.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что политик регулярно распространял ложную информацию о Тайване, островах Дяоюйдао, а также об исторических вопросах и событиях в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

«Его действия серьёзно подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая», — подчеркнули в МИД.

Санкции предусматривают заморозку любых активов Сэки на территории КНР, запрет на въезд в страну, а также ограничение взаимодействия с китайскими организациями и гражданами.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность осеннего визита в Японию и Южную Корею. В Белом доме готовят поездку республиканца в Сеул на саммит министров торговли АТЭС в октябре. Особый акцент делается на том, чтобы в рамках мероприятия может состояться встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Юния Ларсон
