Пекин наказал японского сенатора за ложь о Тайване и Синьцзяне

Китайские власти ввели санкции против японского сенатора Хэй Сэки за действия, которые в Пекине расценили как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщили в МИД КНР.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что политик регулярно распространял ложную информацию о Тайване, островах Дяоюйдао, а также об исторических вопросах и событиях в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

«Его действия серьёзно подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая», — подчеркнули в МИД.

Санкции предусматривают заморозку любых активов Сэки на территории КНР, запрет на въезд в страну, а также ограничение взаимодействия с китайскими организациями и гражданами.