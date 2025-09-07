Президент России Владимир Путин трижды оказывал ключевую поддержку Китаю в переломные моменты его развития, что объясняет высокую популярность политика среди китайских граждан. Об этом сообщает местное издание Baijiahao.

«Путин трижды спасал Китай от катастрофы. Неудивительно, что он так популярен среди китайцев. <…> Если говорить о Путине, он всегда был жёстким парнем на международной арене. При этом он не раз протягивал руку помощи Китаю в критические моменты», — говорится в материале.

Публикация выделяет три ключевых этапа сотрудничества. Первым стал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года, который открыл Китаю доступ к российским военным технологиям и помог преодолеть западные ограничения. Вторым важным шагом стал газовый контракт 2014 года на поставку 38 миллиардов кубометров газа ежегодно, что значительно снизило энергетическую зависимость КНР от Ближнего Востока. Третьим моментом стало противостояние России санкционному давлению в 2022 году, которое стало для Китая ценным уроком устойчивости в условиях внешнего давления.