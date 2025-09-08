Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 02:21

Трамп допустил возможность визита в Японию и Южную Корею осенью

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность осеннего визита в Японию и Южную Корею. Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли он осенью посетить вышеупомянутые страны, хозяин Белого дома ответил: «Может быть, посмотрим».

По данным CNN, администрация Белого дома активно готовит поездку республиканца в Сеул для участия в саммите министров торговли АТЭС в октябре, при этом особое внимание уделяется организации возможной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках мероприятия. Телеканал отмечает, что подготовка ведётся в закрытом режиме.

«Очень скоро»: Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным
«Очень скоро»: Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным

Ранее президент Соединённых Штатов назвал председателя Китая своим другом, добавив, что в ходе выступления на параде в Пекине китайскому лидеру стоило бы упомянуть и США. Он также подчеркнул, что поддерживает положительные отношения с Россией, Китаем и Северной Кореей.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Япония
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar