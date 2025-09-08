Мессенджер MAX
8 сентября, 00:11

«Очень скоро»: Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным

Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни собирается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», — сказал республиканец, отвечая на вопрос журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп выразил недовольство ситуацией на Украине. При этом хозяин Белого дома подчеркнул свою уверенность в возможности урегулирования конфликта.

