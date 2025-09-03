Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом

Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, отметив, что во время недавнего выступления китайскому лидеру следовало упомянуть и Соединённые Штаты. Он также уточнил, что имеет хорошие отношения с Россией, Китаем и Северной Кореей. Об этом Трамп заявил в Белом доме.

«Вчера вечером я смотрел выступление Си Цзиньпина. Председатель Си — мой друг, но я подумал, что вчера вечером во время этой речи следовало упомянуть Соединённые Штаты, потому что мы помогли Китаю. <...> У меня хорошие отношения со всеми ними [РФ, КНР и КНДР]. Мы выясним, насколько [хорошие], в течение недели или двух», — сказал Трамп.