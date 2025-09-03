Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 17:29

Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, отметив, что во время недавнего выступления китайскому лидеру следовало упомянуть и Соединённые Штаты. Он также уточнил, что имеет хорошие отношения с Россией, Китаем и Северной Кореей. Об этом Трамп заявил в Белом доме.

«Вчера вечером я смотрел выступление Си Цзиньпина. Председатель Си — мой друг, но я подумал, что вчера вечером во время этой речи следовало упомянуть Соединённые Штаты, потому что мы помогли Китаю. <...> У меня хорошие отношения со всеми ними [РФ, КНР и КНДР]. Мы выясним, насколько [хорошие], в течение недели или двух», — сказал Трамп.

Путин: Уиткофф в точности доносит до Трампа итоги переговоров в Кремле
Путин: Уиткофф в точности доносит до Трампа итоги переговоров в Кремле

При этом ранее Дональд Трамп намекал на «заговор» Китая, России и КНДР против США. В Госдуме уже прокомментировали заявление американского лидера, увидев в этом задетое самолюбие. Также заявления о заговоре опроверг лично Владимир Путин.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar