Путин: Уиткофф в точности доносит до Трампа итоги переговоров в Кремле
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Помощник президента США Стив Уиткофф с отличной точностью передаёт хозяину Белого дома Дональду Трампу сказанное на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил сам российский лидер, подводя итоги своей поездки в Китай на пресс-конференции.
«Переговоры с Трампом на Аляске показали, что Уиткофф достоверно передаёт позиции РФ и США», — сказал президент.
По его словам, Уиткоффом недовольны лишь те, кто не согласен с его позицией и с мнением американского президента по украинскому вопросу.
Ранее американские СМИ сообщали, что Стив Уиткофф немедленно звонил главе Белого дома, когда завершал переговоры с Владимиром Путиным. Примечательно, что тонкости этих бесед редко доходили до официальных структур правительства.