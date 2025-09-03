Путин: Уиткофф в точности доносит до Трампа итоги переговоров в Кремле

Помощник президента США Стив Уиткофф с отличной точностью передаёт хозяину Белого дома Дональду Трампу сказанное на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил сам российский лидер, подводя итоги своей поездки в Китай на пресс-конференции.

«Переговоры с Трампом на Аляске показали, что Уиткофф достоверно передаёт позиции РФ и США», — сказал президент.

По его словам, Уиткоффом недовольны лишь те, кто не согласен с его позицией и с мнением американского президента по украинскому вопросу.