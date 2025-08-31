После переговоров в Москве Уиткофф немедленно звонил Трампу

После встреч с президентом России Владимиром Путиным спецпредставитель США Стив Уиткофф немедленно связывался с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание уточняет, что посланник Белого дома регулярно информировал республиканца о встречах с российским руководством и другими международными фигурами. При этом детали этих переговоров почти не доходили до официальных структур правительства.