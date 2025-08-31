Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 04:54

После переговоров в Москве Уиткофф немедленно звонил Трампу

WSJ: Уиткофф связывался с Трампом сразу после встреч с Путиным

Владимир Путин и Стив Уиткофф. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин и Стив Уиткофф. Обложка © Kremlin.ru

После встреч с президентом России Владимиром Путиным спецпредставитель США Стив Уиткофф немедленно связывался с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание уточняет, что посланник Белого дома регулярно информировал республиканца о встречах с российским руководством и другими международными фигурами. При этом детали этих переговоров почти не доходили до официальных структур правительства.

Уиткофф встретился с главой офиса Зеленского Ермаком в Нью-Йорке
Уиткофф встретился с главой офиса Зеленского Ермаком в Нью-Йорке

Напомним, 6 августа Уиткофф посетил Москву с официальным визитом и провёл пятую с начала года встречу с Путиным. Её итогом стал саммит российского президента и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. После спецпосланник заявил, что российский президент хочет урегулирования конфликта на Украине. По его оценке, Владимир Путин приложил искренние усилия, чтобы вступить в диалог и «определённо сделал это на саммите на Аляске».

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Стив Уиткофф
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar