Уиткофф: Путин хочет мира на Украине

«Совершенно верно. Он точно говорил об этом» , — ответил Уиткофф на вопрос о том, говорил ли российский лидер о стремлении России заключить мир.

По его оценке, Путин приложил искренние усилия, чтобы вступить в диалог и «определённо сделал это на саммите на Аляске». Вместе с тем политик признал, что конфликт на Украине очень сложный. По его словам, президент США Дональд Трамп разделяет стремление Путина к миру и намерен добиться урегулирования.