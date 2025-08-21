Мессенджер MAX
21 августа, 09:35

Зеленский назвал состав американской группы для переговоров с Россией

Зеленский: Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский сообщил о согласовании состава американской делегации для возможных переговоров с Россией. По его словам, в группу со стороны США войдут государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель лидера США Стивен Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс. При этом российская сторона пока никак не комментировала возможность таких переговоров и не объявляла о формировании собственной переговорной группы.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится координировать свои действия с Соединёнными Штатами в вопросах диалога с Россией и хотела бы видеть среди участников этого процесса и европейские страны. Он также выразил надежду, что переговоры могут состояться на нейтральной европейской территории — например, в Швейцарии, Австрии или Турции.

Напомним, что 15 августа на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которой они обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине. Переговоры в узком формате продолжались почти три часа. С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

В офисе Зеленского назвали предпочтительные места переговоров с Россией и США
Кроме того, 18 августа Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров ряда стран Евросоюза. На этой встрече американский президент заявил, что гарантии безопасности для Киева не будут аналогичны обязательствам НАТО, и подтвердил, что в период его правления американские войска на Украине размещены не будут. По данным агентства «Блумберг», предлагаемые гарантии могут основываться на усилии «коалиции желающих», в которую могут войти многонациональные силы.

