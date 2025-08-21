Зеленский назвал состав американской группы для переговоров с Россией

Владимир Зеленский сообщил о согласовании состава американской делегации для возможных переговоров с Россией. По его словам, в группу со стороны США войдут государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель лидера США Стивен Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс. При этом российская сторона пока никак не комментировала возможность таких переговоров и не объявляла о формировании собственной переговорной группы.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится координировать свои действия с Соединёнными Штатами в вопросах диалога с Россией и хотела бы видеть среди участников этого процесса и европейские страны. Он также выразил надежду, что переговоры могут состояться на нейтральной европейской территории — например, в Швейцарии, Австрии или Турции.

Напомним, что 15 августа на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которой они обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине. Переговоры в узком формате продолжались почти три часа. С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.