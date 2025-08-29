Уиткофф встретился с главой офиса Зеленского Ермаком в Нью-Йорке

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провёл встречу со спецпосланником администрации США Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке. Об этом он сообщил, опубликовав фотографии на официальной странице в социальных сетях.

«Мы открыты к прямым переговорам на уровне лидеров (Украины и России. — Прим. Life.ru) и готовы к обсуждению широчайшего спектра вопросов», — заявил он, подводя итог встречи.

По данным Politico, цель встречи — обсуждение возможности организации технических переговоров между представителями России и Украины при посредничестве США. Источники издания уточнили, что такие консультации могли бы заложить основу для будущих переговоров на высшем уровне.