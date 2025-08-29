Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 15:06

Уиткофф встретился с главой офиса Зеленского Ермаком в Нью-Йорке

Обложка © Социальные сети Андрея Ермака

Обложка © Социальные сети Андрея Ермака

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провёл встречу со спецпосланником администрации США Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке. Об этом он сообщил, опубликовав фотографии на официальной странице в социальных сетях.

«Мы открыты к прямым переговорам на уровне лидеров (Украины и России. — Прим. Life.ru) и готовы к обсуждению широчайшего спектра вопросов», — заявил он, подводя итог встречи.

По данным Politico, цель встречи — обсуждение возможности организации технических переговоров между представителями России и Украины при посредничестве США. Источники издания уточнили, что такие консультации могли бы заложить основу для будущих переговоров на высшем уровне.

Стало известно, кто станет новыми сотрудниками офиса президента Украины
Стало известно, кто станет новыми сотрудниками офиса президента Украины

Напомним, ранее Уиткофф анонсировал встречу с представителями киевского режима. Американский дипломат также отметил, что США каждый день контактируют с Россией по украинскому вопросу. Он уверен, что президент России Владимир Путин искренне желает добиться мира и прилагает для этого все усилия.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Стив Уиткофф
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar