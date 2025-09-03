Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

3 сентября, 14:31

Путин поделился деталями неформального общения с Трампом на английском в лимузине «Зверь»

Путин рассказал о разговоре с Трампом в лимузине на английском языке

Обложка © X / The White House

Президент России Владимир Путин поделился деталями неформального общения с президентом США Дональдом Трампом во время их краткой поездки в президентском лимузине «Зверь» (The Beast) перед переговорами на Аляске. Российский лидер отметил, что беседа велась на английском языке без переводчиков.

«Говорили на английском, конечно. Я уже говорил, в самом начале я сказал: очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым. В лимузине пока мы ехали, а там ехать 30 секунд, общими фразами перебросились», — рассказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский и американский лидеры в ходе встречи на Аляске согласовали план дальнейших действий по урегулированию ситуации вокруг Украины. Итогом анкориджских переговоров стало взаимопонимание между сторонами по многим пунктам.

    avatar