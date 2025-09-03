Путин поделился деталями неформального общения с Трампом на английском в лимузине «Зверь»

Президент России Владимир Путин поделился деталями неформального общения с президентом США Дональдом Трампом во время их краткой поездки в президентском лимузине «Зверь» (The Beast) перед переговорами на Аляске. Российский лидер отметил, что беседа велась на английском языке без переводчиков.

«Говорили на английском, конечно. Я уже говорил, в самом начале я сказал: очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым. В лимузине пока мы ехали, а там ехать 30 секунд, общими фразами перебросились», — рассказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.