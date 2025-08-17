Встреча Путина и Трампа
17 августа, 20:52

Экс-премьер Степашин: Путин занимался английским языком и неплохо им владеет

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Бывший премьер России Сергей Степашин сообщил, что российский лидер Владимир Путин неплохо владеет английским языком. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«Немецкий у Путина чистейший. Даже (бывший канцлер ФРГ Ангела. — Прим. Life.ru) Меркель признавала, что у него немецкий лучше, чем у некоторых немцев. По крайней мере, лучше, чем у (нынешнего канцлера Фридриха. — Прим. Life.ru) Мерца — это сто процентов», — заявил Степашин.

По его словам, при владении одним европейским языком выучить английский несложно, а Путин его изучал. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщал, что президент России понимает английский язык и может вести диалог с собеседником без подключения переводчика.

Тёплая атмосфера и разговор без переводчиков: Что мировые СМИ пишут о встрече Путина и Трампа

Напомним, в ходе совместной пресс-конференции после саммита на Аляске российский лидер Владимир Путин обратился к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу на английском языке и пригласил его Москву. Республиканец охарактеризовал предложение как «интересное» и добавил: «Наверное, меня будут осуждать, но, я думаю, это вполне возможно».

