Экс-премьер Степашин: Путин занимался английским языком и неплохо им владеет

Бывший премьер России Сергей Степашин сообщил, что российский лидер Владимир Путин неплохо владеет английским языком. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«Немецкий у Путина чистейший. Даже (бывший канцлер ФРГ Ангела. — Прим. Life.ru) Меркель признавала, что у него немецкий лучше, чем у некоторых немцев. По крайней мере, лучше, чем у (нынешнего канцлера Фридриха. — Прим. Life.ru) Мерца — это сто процентов», — заявил Степашин.

По его словам, при владении одним европейским языком выучить английский несложно, а Путин его изучал. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщал, что президент России понимает английский язык и может вести диалог с собеседником без подключения переводчика.