11 октября, 02:26

Трамп заявил, что не отменял встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

Си Цзиньпин и Доональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не отказывается от встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее. При этом республиканец подчеркнул, что не уверен, состоится ли эта встреча.

«Нет, я её не отменил. Но я не знаю, будет ли она. Но всё равно я там буду. Так что, я полагаю, мы можем её (встречу. — Прим. Life.ru) провести», — заявил президент США во время общения с представителями СМИ в Белом доме. Таким образом республиканец ответил на вопрос о том, отменена ли встреча с Си Цзиньпином.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с Си Цзиньпином, похоже, утратила свою актуальность. Он обвинил Китай в том, что он «держит мир в заложниках», ссылаясь на предполагаемое создание Пекином монополии на рынке магнитов и других металлов. Американский лидер заявил о готовности принять жёсткие экономические меры в ответ на действия Пекина, которые он считает «враждебным приказом». Хозяин Белого дома дал понять, что США сторона готовы к серьёзному экономическому противостоянию и имеет широкий арсенал контрмер. Также, по его словам, с 1 ноября этого года Соединённые Штаты введут 100-процентные пошлины на товары китайского производство сверх уже действующих тарифов.

BannerImage
Виталий Приходько
