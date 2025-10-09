Валдайский форум
Китай предложил Трампу инвестиции на триллион долларов за отказ от войны

Ситуация вокруг Тайваня вновь накалилась, поставив президента США Дональда Трампа перед выбором: либо отказаться от поддержки острова, либо быть готовым к военному противостоянию с Китаем за его контроль. КНР, в свою очередь, активно готовится к такому сценарию, детально прорабатывая военные операции.

На полигоне Чжужихэ, где возведены копии ключевых правительственных зданий Тайбэя, включая президентский дворец и министерства, китайская армия регулярно проводит учения по штурму. По сообщениям японского издания Sankei Shimbun, этот полигон за последние пять лет значительно расширился, и недавно на нем появилось здание, напоминающее тайваньский парламент.

Газета «Взгляд» пишет, что эти события, вероятно, вызывают серьёзное беспокойство у властей Тайваня, которые и до этого демонстрировали явную зависимость от США, обращаясь за помощью. Тем временем Китай рассматривает воссоединение с Тайванем как приоритетную задачу, стремясь восстановить территориальную целостность страны, начиная с 1949 года.

При этом Пекин предпочитает политическое, а не военное решение тайваньского вопроса, чтобы получить контроль над процветающим островом и его полупроводниковой промышленностью в целости и сохранности. Агрессивное переманивание этой отрасли в США может спровоцировать Китай на более решительные действия, включая военное вмешательство.

Таким образом, Тайбэй готов сотрудничать с США в вопросах безопасности, но не намерен ставить под угрозу собственное существование, в то время как Китай стремится к мирному воссоединению, но не исключает силового сценария в случае угрозы своим интересам.

Тайвань сейчас в непростом положении на фоне грядущих масштабных торговых договорённостей между США и Китаем. Несмотря на то, что Тайбэй ведёт свои собственные переговоры, он также ощущает на себе последствия американской тарифной политики. Трамп ввёл для Тайваня пошлины в 34%, что лишь незначительно ниже, чем для Китая (36%). Хотя Тайбэю удалось добиться снижения этих пошлин до 20%. В то же время, Пекин выдвигает ультимативное требование к Вашингтону: полностью отказаться от Тайваня в обмен на триллион долларов инвестиций.

Согласно сообщениям американских СМИ, китайские власти ожидают от Трампа официального подтверждения позиции о том, что Тайвань является частью Китая, и гарантий невмешательства США в процесс объединения. На этом фоне Тайбэй обратился к Вашингтону с запросом о поставке дополнительных четырёх зенитно-ракетных комплексов Patriot и 500 ракет к уже имеющимся. Хотя эти поставки вряд ли смогут предотвратить силовые действия Пекина, они, вероятно, призваны продемонстрировать неизменность американо-тайваньских отношений и решимость США не поддаваться давлению со стороны Коммунистической партии Китая.

Ранее сообщалось, что в стремлении достичь торгового соглашения и наладить отношения с Китаем Трамп отложил выделение военной помощи Тайваню. Решение, затронувшее финансирование в размере более 400 миллионов долларов, было связано с желанием провести переговоры с Си Цзиньпином. Критики, включая бывшего сотрудника Пентагона Дэна Блюменталя, считают, что это может ослабить стратегическую поддержку Тайваня.

