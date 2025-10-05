Китай втрое увеличил макет правительственного квартала Тайваня на своём полигоне

Китайская армия значительно расширила макет правительственного квартала Тайваня на своём учебном полигоне во Внутренней Монголии. Соответствующие данные, основанные на анализе спутниковых снимков, приводит японское издание Sankei Shimbun.

Как сообщает газета, с 2020 года масштабы тренировочного комплекса на полигоне Чжужихэ были увеличены почти в три раза. По информации издания, данный объект используется военными с 2015 года для отработки сценариев так называемого «обезглавливающего удара» по ключевым административным объектам Тайваня.

Согласно данным разведки, китайские военные возвели точную копию здания Законодательного юаня Тайваня, которая соединена 280-метровым подземным туннелем с макетом президентского дворца. Также на территории полигона были построены сооружения, имитирующие здания Министерства иностранных дел и Министерства обороны острова.

Анализ спутниковых снимков показывает активность войск на данном объекте. В июле 2022 года военные устанавливали блокпосты на подступах к макетам ключевых зданий, после чего отрабатывали штурм с использованием бронетехники. Летом 2025 года на полигоне вновь была зафиксирована бронетехника, что говорит о регулярном характере подобных учений.

В своём обращении по случаю Дня независимости 30 сентября Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность, поскольку считает Тайвань своей территорией. Он также заявил о необходимости противостоять сепаратистским силам на Тайване и внешнему вмешательству в этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в стремлении достичь торгового соглашения и наладить отношения с Китаем президент США Дональд Трамп отложил выделение военной помощи Тайваню. Решение, затронувшее финансирование в размере более 400 миллионов долларов, было связано с желанием провести переговоры с Си Цзиньпином. Критики, включая бывшего сотрудника Пентагона Дэна Блюменталя, считают, что это может ослабить стратегическую поддержку Тайваня.