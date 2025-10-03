Тайваньский генерал связал исход конфликта на Украине с угрозой со стороны Китая

Поражение Украины в военном конфликте способно спровоцировать Китай на более агрессивные действия в отношении Тайваня. Такое заявление сделал заместитель начальника Генерального штаба по разведке Министерства обороны Тайваня Се Цзи-шэн в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.

«Мы желаем им [Украине] победы», — сказал военный, слова которого приводит издание Reuters.

Он подчеркнул, что на Тайване внимательно анализируют развитие ситуации на поле боя для повышения собственной обороноспособности. Цзи-шэн также выразил серьёзную озабоченность в связи с проведением совместных российско-китайских военных учений. По его мнению, потенциальное вторжение Китая на Тайвань на фоне продолжающегося украинского конфликта может создать глобальный геополитический кризис на двух фронтах одновременно.

Официальный представитель МИД Китая заявил, что тайваньская сторона пытается извлечь политическую выгоду из международной проблемы.

«Тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая, которое принципиально отличается от украинского кризиса», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Как ранее сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Киев не хочет садиться за стол переговоров. Он добавил, что пока непонятно, возобновится ли диалог по урегулированию конфликта. Турция, Китай и африканские страны пытались помочь, но пока ничего не вышло.