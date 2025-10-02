Валдайский форум
2 октября, 13:58

Песков не увидел горизонта у затянувшейся паузы в переговорах с Украиной

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев не проявляет интереса к мирным переговорам.

«Пауза в переговорах, непонятный горизонт их продолжения. Достаточно абстрактная позиция киевского режима. Они не хотят продолжения переговоров, не хотят о чём-то пытаться договариваться», — сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, перспектива возобновления диалога по урегулированию конфликта остаётся неопределённой.

«Завтра и послезавтра будет хуже»: Песков пригрозил Киеву за отказ от диалога

После начала специальной военной операции в феврале 2022 года Россия и Украина провели несколько раундов переговоров — сначала в Белоруссии, затем в Турции. В Стамбуле обсуждался проект соглашения, но после этого процесс фактически застопорился.

Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но обвиняет Киев в нежелании идти на диалог. В Киеве же утверждают, что договорённости возможны только после выполнения ряда предварительных условий. Попытки посредничества со стороны Турции, Китая и африканских стран пока также не дали результата.

В США поставили под сомнение умственные способности Зеленского после конфузов в ООН
