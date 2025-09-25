Владимир Зеленский своими действиями поставил под сомнение свои умственные способности и заставил думать, что он не может принимать рациональные решения. Эту тему подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поднял в беседе с чиновником из администрации Белого дома.

«Я говорил об этом непосредственно высшим должностным лицам администрации президента Дональда Трампа: не ведите переговоры с Зеленским. Он потерял способность рационально действовать в этой ситуации», — сказал офицер на YouTube-канале Deep Dive, комментируя выступление киевского политика на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Дэвис заметил, что Зеленский потерял голову и всё ещё готов воевать до последнего украинца. По оценке отставного американского военного, ему нельзя доверять.