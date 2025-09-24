Выступление Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН прошло при минимальном количестве слушателей в зале. В помещении во время его речи находились в основном делегаты, которым также предстояло выступить в утренней сессии.

При этом целые ряды кресел оставались совершенно пустыми, а представители даже традиционно поддерживающих Киев европейских стран ограничились присутствием сотрудников своих постоянных миссий при ООН.

По всей видимости, это связано со снижением популярности украинского политика на Западе, о чём свидетельствуют критические публикации в ведущих СМИ США и Европы.