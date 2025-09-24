Интервидение
24 сентября, 13:56

Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед пустыми креслами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Выступление Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН прошло при минимальном количестве слушателей в зале. В помещении во время его речи находились в основном делегаты, которым также предстояло выступить в утренней сессии.

При этом целые ряды кресел оставались совершенно пустыми, а представители даже традиционно поддерживающих Киев европейских стран ограничились присутствием сотрудников своих постоянных миссий при ООН.

По всей видимости, это связано со снижением популярности украинского политика на Западе, о чём свидетельствуют критические публикации в ведущих СМИ США и Европы.

«Узурпация и обогащение»: Политолог объяснил, почему Зеленский избегает встречи с Путиным

Ранее выступая на конференции Совета Безопасности ООН, Владимир Зеленский допустил оговорку на английском языке, перепутав слова «skies» (небеса) и «skis» (лыжи). Он начал фразу о необходимости усиления системы противовоздушной обороны, ошибочно упомянув «лыжи», но потом исправился, пояснив, что речь идёт о единой системе для защиты неба от ракет и дронов. Также Зеленский в ответ на вопросы журналистов внезапно заявил, что чувствует себя президентом Соединённых Штатов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

