«Узурпация и обогащение»: Политолог объяснил, почему Зеленский избегает встречи с Путиным

По его словам, Зеленскому кажется, будто бы встреча с президентом США Дональдом Трампом означает обнуление предыдущих договорённостей. Он и дальше будет придумывать формальные отговорки, пока не поступит прямой приказ от американского лидера. А пока что бывший комик заинтересован в продолжении конфликта на Украине как в способе продления собственной деятельности, хотя на потенциальной встрече он мог бы запросить гарантии безопасности.