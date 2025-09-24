«Узурпация и обогащение»: Политолог объяснил, почему Зеленский избегает встречи с Путиным
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский, несмотря на громкие заявления, предпринимает всё возможное, чтобы избежать встречи с президентом России Владимиром Путиным. В частности, глава киевского режима придумывает новые условия и предлоги для срыва переговоров, уверен политолог Александр Асафов.
По его словам, Зеленскому кажется, будто бы встреча с президентом США Дональдом Трампом означает обнуление предыдущих договорённостей. Он и дальше будет придумывать формальные отговорки, пока не поступит прямой приказ от американского лидера. А пока что бывший комик заинтересован в продолжении конфликта на Украине как в способе продления собственной деятельности, хотя на потенциальной встрече он мог бы запросить гарантии безопасности.
«Любые реальные шаги, как подготовленная встреча с президентом РФ, это всё ведёт к невыполнению его личных целей и задач по сохранению узурпации власти и личному обогащению», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».
Напомним, на Генассамблее ООН Владимир Зеленский проигнорировал все вопросы о возможности встречи с Владимиром Путиным. Однако позже он заявил, что готов встретиться с президентом России в Казахстане. Тем временем в Кремле отметили, что мнение Зеленского о конфликте на Украине контрастирует с позицией России.
