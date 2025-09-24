Чрезмерные амбиции Владимира Зеленского являются главной причиной решения узаконить отправку подразделений ВСУ за границу, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, киевский режим, поддерживаемый Великобританией и другими европейскими странами, стремится демонстрировать свою силу, организуя обучение для армий государств-доноров Незалежной.

Собеседник NEWS.ru также подчеркнул, что российские корабли Черноморского флота в настоящее время выполняют задачи на Балтике, в связи с чем не могут вернуться к месту своей постоянной дислокации. Часть судов, принадлежавших эскадре в начале специальной военной операции, остаётся в этом регионе.

«Украина, по крайней мере Зеленский, считает себя бронежилетом Европы. Почему бы не показаться под флагом ВСУ на Балтике или в Средиземном море?» — сыронизировал эксперт.

Напомним, ранее Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, который позволяет отправлять бойцов ВСУ в другие страны. Документ опубликован на официальном сайте украинского парламента. Согласно инициативе, украинские военные смогут проходить обучение в Турции и Великобритании для освоения новой военной техники.