Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 10:05

«Бронежилет Европы»: Военный эксперт высмеял чрезмерные амбиции Зеленского

Эксперт Дандыкин: Зеленский узаконил отправку ВСУ за границу из-за своих амбиций

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Чрезмерные амбиции Владимира Зеленского являются главной причиной решения узаконить отправку подразделений ВСУ за границу, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, киевский режим, поддерживаемый Великобританией и другими европейскими странами, стремится демонстрировать свою силу, организуя обучение для армий государств-доноров Незалежной.

Собеседник NEWS.ru также подчеркнул, что российские корабли Черноморского флота в настоящее время выполняют задачи на Балтике, в связи с чем не могут вернуться к месту своей постоянной дислокации. Часть судов, принадлежавших эскадре в начале специальной военной операции, остаётся в этом регионе.

«Украина, по крайней мере Зеленский, считает себя бронежилетом Европы. Почему бы не показаться под флагом ВСУ на Балтике или в Средиземном море?» — сыронизировал эксперт.

«Плохая новость»: Зеленскому разъяснили скрытый смысл в словах Трампа о границах Украины
«Плохая новость»: Зеленскому разъяснили скрытый смысл в словах Трампа о границах Украины

Напомним, ранее Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, который позволяет отправлять бойцов ВСУ в другие страны. Документ опубликован на официальном сайте украинского парламента. Согласно инициативе, украинские военные смогут проходить обучение в Турции и Великобритании для освоения новой военной техники.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar