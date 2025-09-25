Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 05:02

«Вечный попрошайка»: На Западе высмеяли Зеленского за позор на Генассамблее ООН

Журналист Боуз: Даже Европа устала от жалоб Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X жёстко прошёлся по выступлению Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

«Зеленский, вечный попрошайка, критикует глобальные институты за то, что они делают для Украины недостаточно. Во время его речи зал был наполовину пуст», – написал он, добавив, что Запад, похоже, устал от бесконечных жалоб главаря киевского режима.

Зеленский в ООН переложил ответственность за Украину на другие страны
Зеленский в ООН переложил ответственность за Украину на другие страны

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский действительно вышел к делегатам в полупустом зале. Многие кресла в огромной аудитории так и остались пустыми, а от европейских стран пришли лишь сотрудники постоянных миссий при ООН. Даже привычные сторонники Киева демонстративно снизили уровень представительства, что наглядно показало падение интереса к экс-комику и его инициативам.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar