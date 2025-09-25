«Вечный попрошайка»: На Западе высмеяли Зеленского за позор на Генассамблее ООН
Журналист Боуз: Даже Европа устала от жалоб Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X жёстко прошёлся по выступлению Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
«Зеленский, вечный попрошайка, критикует глобальные институты за то, что они делают для Украины недостаточно. Во время его речи зал был наполовину пуст», – написал он, добавив, что Запад, похоже, устал от бесконечных жалоб главаря киевского режима.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский действительно вышел к делегатам в полупустом зале. Многие кресла в огромной аудитории так и остались пустыми, а от европейских стран пришли лишь сотрудники постоянных миссий при ООН. Даже привычные сторонники Киева демонстративно снизили уровень представительства, что наглядно показало падение интереса к экс-комику и его инициативам.