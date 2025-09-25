«Зеленский, вечный попрошайка, критикует глобальные институты за то, что они делают для Украины недостаточно. Во время его речи зал был наполовину пуст», – написал он, добавив, что Запад, похоже, устал от бесконечных жалоб главаря киевского режима.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский действительно вышел к делегатам в полупустом зале. Многие кресла в огромной аудитории так и остались пустыми, а от европейских стран пришли лишь сотрудники постоянных миссий при ООН. Даже привычные сторонники Киева демонстративно снизили уровень представительства, что наглядно показало падение интереса к экс-комику и его инициативам.