Владимир Зеленский заявил, что достижение мира теперь зависит от решений других государств — членов ООН. С таким сообщением он выступил, обращаясь к участникам текущей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

По словам украинского лидера, конфликт приобрёл слишком глобальные масштабы, чтобы остальные страны могли делать вид, что он их не касается. Зеленский подчеркнул, что теперь от выбора мирового сообщества — продолжать торговые отношения с Россией или способствовать установлению мира — будет зависеть будущее всего мира.

«Война уже коснулась слишком многих, чтобы притворяться, что вас она не касается. Так что от вас зависит, поможете ли вы достичь мира или продолжите торговлю с Россией... От вас зависит, что будет определять существование», — заявил главарь киевского режима.

Ранее, выступая на конференции Совета Безопасности ООН, Владимир Зеленский допустил оговорку на английском языке. В своём выступлении, говоря об усилении противовоздушной обороны, он упомянул «лыжи». Он пояснил, что речь идёт о комплексной системе, предназначенной для защиты неба от средств воздушного нападения, таких как ракеты и беспилотники.