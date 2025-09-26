Китай призвал РФ и США добросовестно выполнять обязательства по разоружению

Китай призвал Россию и США добросовестно соблюдать договорённости о сокращении ядерных вооружений и продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что страна ждёт от двух крупнейших ядерных держав добросовестного выполнения обязательств по разоружению.

В Пекине положительно оценивают настрой Москвы по данному вопросу, сообщает издание Sina. По словам представителя МИД КНР, Россия и США, как страны с крупнейшими ядерными арсеналами, должны заключить новый договор для юридического оформления процесса сокращения вооружений, чего ожидает мировое сообщество.

При этом Китай не планирует сокращать свой ядерный потенциал. За последние пять лет страна удвоила количество ядерных боеголовок, и в ближайшие десять лет может занять третье место в мире по этому показателю. К 2035 году Китай может иметь 1500 ядерных боеголовок.