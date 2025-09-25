Интервидение
25 сентября, 17:13

Лукашенко назвал инициативу Путина по ДСНВ блестящей

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил предложение Владимира Путина о продлении ограничений Договора о сокращении наступательных вооружений. Свою оценку белорусский лидер дал в ответ на вопрос журналистов.

«Блестящая инициатива», — сказал Лукашенко.

Он прокомментировал заявление российского президента, сделанное накануне, о готовности России в течение года после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года соблюдать его ключевые ограничения. Условием для этого Владимир Путин назвал аналогичные действия со стороны Соединённых Штатов.

Александр Лукашенко также выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп обязательно поддержит инициативу Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Как бунтарь в хорошем смысле слова и революционер он однозначно поддержит эти инициативы», — считает Лукашенко.

Путин и Лукашенко обсудят строительство второй АЭС в Белоруссии
Ранее сообщалось, что Лукашенко выразил благодарность Путину за сотрудничество в атомной сфере, заявив, что Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством. Он подчеркнул, что Москва научила Минск строить атомные станции и открыто делится технологиями с другими странами. Белорусский лидер отметил, что это сотрудничество позволило стране не только запустить собственную атомную энергетику, но и войти в число государств, обладающих современными компетенциями в этой сфере.

