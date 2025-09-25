Путин и Лукашенко обсудят строительство второй АЭС в Белоруссии

В Белоруссии может появиться вторая атомная электростанция, соответствующее решение будет обсуждаться с президентом РФ Владимиром Путиным 26 сентября. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на заседании Глобального атомного форума (World Atomic Week).

«Мы вместе создали атомную станцию, реализовав самый продвинутый проект. Скажу откровенно, мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь», — пояснил политик.

Ранее на мероприятии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является единственной страной, обладающей полным циклом технологий в сфере ядерной энергетики. Сам форум World Atomic Week проходит с 25 по 28 сентября в Москве. В нём участвуют руководители стран, развивающих атомные программы, представители бизнеса, науки и госструктур. Деловая программа пройдёт под девизом «Всё начинается с атома».