Путин заявил о мировом лидерстве российских АЭС

Напомним, что с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ проходит международный форум World Atomic Week. В мероприятии участвуют руководители стран, развивающих атомные программы, представители бизнеса, науки и госструктур. Деловая программа пройдёт под девизом «Всё начинается с атома». В ходе выступления на форуме Путин заявил о готовности к серийному производству малых атомных электростанций, включая как наземные, так и плавучие проекты. Он также отметил, что малые АЭС, считающиеся перспективным направлением в мировой энергетике, компактнее традиционных, быстрее строятся и подходят для удалённых территорий.