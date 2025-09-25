Путин заявил о мировом лидерстве российских АЭС
Обложка © Life.ru
Россия является единственной страной, обладающей полным циклом технологий в сфере ядерной энергетики. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Глобального атомного форума (World Atomic Week).
«Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики. А благодаря безопасности, устойчивости к внешним воздействиям, атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире», — подчеркнул Путин.
Напомним, что с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ проходит международный форум World Atomic Week. В мероприятии участвуют руководители стран, развивающих атомные программы, представители бизнеса, науки и госструктур. Деловая программа пройдёт под девизом «Всё начинается с атома». В ходе выступления на форуме Путин заявил о готовности к серийному производству малых атомных электростанций, включая как наземные, так и плавучие проекты. Он также отметил, что малые АЭС, считающиеся перспективным направлением в мировой энергетике, компактнее традиционных, быстрее строятся и подходят для удалённых территорий.
