25 сентября, 14:58

Путин заявил о мировом лидерстве российских АЭС

Путин назвал российские АЭС самыми востребованными в мире из-за их безопасности

Обложка © Life.ru

Россия является единственной страной, обладающей полным циклом технологий в сфере ядерной энергетики. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Глобального атомного форума (World Atomic Week).

«Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики. А благодаря безопасности, устойчивости к внешним воздействиям, атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире», — подчеркнул Путин.

Лукашенко заявил, что Белоруссия стала ядерным государством благодаря России
Напомним, что с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ проходит международный форум World Atomic Week. В мероприятии участвуют руководители стран, развивающих атомные программы, представители бизнеса, науки и госструктур. Деловая программа пройдёт под девизом «Всё начинается с атома». В ходе выступления на форуме Путин заявил о готовности к серийному производству малых атомных электростанций, включая как наземные, так и плавучие проекты. Он также отметил, что малые АЭС, считающиеся перспективным направлением в мировой энергетике, компактнее традиционных, быстрее строятся и подходят для удалённых территорий.

Анастасия Никонорова
