«Придётся принимать меры»: Песков жёстко предупредил США насчёт ДСНВ

Россия готова продолжать придерживаться количественных ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но только в случае зеркального ответа со стороны США. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что без такой позиции Москвы выполнение соглашения было бы невозможным.

«Если они не будут выполняться с другой стороны, то, конечно же, придётся принимать меры», — сказал он журналистам.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года ещё в течение года соблюдать ограничения ДСНВ, однако это даст эффект только при условии взаимных шагов Вашингтона.