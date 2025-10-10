Президент России Владимир Путин проинформировал лидеров стран СНГ о договорённостях, достигнутых в ходе саммита на Аляске, и развитии ситуации вокруг украинского урегулирования. Соответствующее заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко по итогам заседания Совета глав государств Содружества.

«Он подробно проинформировал, в том числе и об Аляске, о договорённостях, о ситуации до Аляски и после. Речь шла о предложениях самих США в своё время — и Путин это подтвердил — о предложениях по Украине», — приводит его слова БелТА.

Лукашенко уточнил, что в ходе обсуждения особое внимание было уделено американским предложениям по урегулированию украинского конфликта. Он выразил убеждённость, что данные предложения всегда будут актуальны. Более того, их реализация способна незамедлительно остановить боевые действия.

После завершения официального визита в Таджикистан президент России Владимир Путин выразил уверенность в искреннем стремлении американского лидера Дональда Трампа разрешить конфликт на Украине. Хотя некоторые шаги пока не принесли ощутимых результатов, остаются перспективы для дальнейшего прогресса