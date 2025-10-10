Путин уверен, что Трамп искренне стремится достичь мира на Украине

Глава государства Владимир Путин выразил уверенность в искреннем стремлении американского лидера Дональда Трампа разрешить конфликт на Украине. Такое заявление президент сделал после завершения официального визита в Таджикистан, общаясь с представителями прессы.

«Я уже говорил, точно я знаю по отношению к кризису на Украине - он [Трамп] искренне стремится к этому», — заявил Путин.

По словам Путина, хотя некоторые шаги пока не принесли ощутимых результатов, остаются перспективы для дальнейшего прогресса благодаря достигнутым договорённостям и проведённым переговорам в Анкоридже. Путин также добавил, что Дональд Трамп активно прилагает усилия для решения мировых проблем и стабилизации международной обстановки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что импульс встречи Путина и Трампа в Анкоридже сохраняется. Он также подчеркнул, что позиция Киева ухудшает перспективы переговоров, однако сохраняющийся интерес США к мирному урегулированию даёт надежду.