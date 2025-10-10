Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 14:19

Путин уверен, что Трамп искренне стремится достичь мира на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин выразил уверенность в искреннем стремлении американского лидера Дональда Трампа разрешить конфликт на Украине. Такое заявление президент сделал после завершения официального визита в Таджикистан, общаясь с представителями прессы.

«Я уже говорил, точно я знаю по отношению к кризису на Украине - он [Трамп] искренне стремится к этому», — заявил Путин.

По словам Путина, хотя некоторые шаги пока не принесли ощутимых результатов, остаются перспективы для дальнейшего прогресса благодаря достигнутым договорённостям и проведённым переговорам в Анкоридже. Путин также добавил, что Дональд Трамп активно прилагает усилия для решения мировых проблем и стабилизации международной обстановки.

Островский сравнил рвущегося за премией мира Трампа с «боксёром-полумужиком»
Островский сравнил рвущегося за премией мира Трампа с «боксёром-полумужиком»

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что импульс встречи Путина и Трампа в Анкоридже сохраняется. Он также подчеркнул, что позиция Киева ухудшает перспективы переговоров, однако сохраняющийся интерес США к мирному урегулированию даёт надежду.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar