Своим рвением получить Нобелевскую премию мира президент США Дональд Трамп напоминает «боксёра-полумужика, который на последней Олимпиаде выиграл золото в женском турнире». Об этом заявил священник Павел Островский из Православной церкви, вспомнив скандал на Олимпиаде с алжирской боксёршей Иман Хелиф.

«На мой взгляд эту премию надо бы отдать посмертно Чарли Кирку, показавшему на собственном примере, что можно и нужно вести прямой человеческий диалог с теми, кто занимает противоположную точку зрения», — заявил священнослужитель в своём телеграм-канале.

Напомним, что президент США Дональд Трамп так и не получил Нобелевскую премию мира, поскольку её вручили Марии Корине Мачадо. Награда была присуждена ей за отстаивание демократических свобод в Венесуэле и за вклад в мирный переход от авторитаризма к демократии.