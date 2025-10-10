Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 октября, 12:15

Островский сравнил рвущегося за премией мира Трампа с «боксёром-полумужиком»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Своим рвением получить Нобелевскую премию мира президент США Дональд Трамп напоминает «боксёра-полумужика, который на последней Олимпиаде выиграл золото в женском турнире». Об этом заявил священник Павел Островский из Православной церкви, вспомнив скандал на Олимпиаде с алжирской боксёршей Иман Хелиф.

«На мой взгляд эту премию надо бы отдать посмертно Чарли Кирку, показавшему на собственном примере, что можно и нужно вести прямой человеческий диалог с теми, кто занимает противоположную точку зрения», — заявил священнослужитель в своём телеграм-канале.

«Железная леди» из Венесуэлы: Что известно о Марии Мачадо, «отобравшей» Нобелевку у Трампа

Напомним, что президент США Дональд Трамп так и не получил Нобелевскую премию мира, поскольку её вручили Марии Корине Мачадо. Награда была присуждена ей за отстаивание демократических свобод в Венесуэле и за вклад в мирный переход от авторитаризма к демократии.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
