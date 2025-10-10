«Железная леди» из Венесуэлы: Что известно о Марии Мачадо, «отобравшей» Нобелевку у Трампа

Мария Корина Мачадо, получившая Нобелевскую премию мира-2025 за борьбу за демократические права венесуэльцев, возглавляет оппозицию у себя в государстве. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».

Она родилась 7 октября 1967 года в Каракасе в семье предпринимателя и психолога. Семья Мачадо прославилась благодаря торговле. Это металлургические и энергомагнаты. Мария училась в частных школах в Венесуэле, Европе и, конечно, США.

В 1992 году Мачадо основала благотворительный фонд для сирот и беспризорных детей. Работала в автомобильной отрасли, вернулась в Каракас в 1993-м. Трижды участвовала в президентских выборах — 2012, 2023 и 2024 годов. По итогам оппозиционных праймериз 2024-го одержала победу, но Верховный суд оставил в силе постановление 2021 года, запрещающее ей баллотироваться на 15 лет.

После голосования в Каракасе вспыхнули массовые протесты и столкновения с полицией; власти говорили о внешнем вмешательстве и указывали на влияние Мачадо, из‑за чего ей пришлось скрываться. Её прозвали «Стальной» или «Железной леди» — сторонники ценят, что она осталась в стране, когда многие оппоненты уехали. Оппозиционерку также упрекали в получении иностранного финансирования. Встреча с 43-м президентом США Джорджем Бушем‑младшим усилила критику со стороны властей.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп пролетел мимо Нобелевской премии мира, поскольку её присудили Марии Корине Мачадо. А удостоилась она её за «защиту демократических свобод в Венесуэле и за усилия по обеспечению справедливого и мирного перехода от авторитарного режима к демократии».