Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отпраздновал присуждение Нобелевской премии по литературе венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи в ресторане под цыганский оркестр. Примечательно, что сам Краснахоркаи критикует политику венгерского правительства. Орбан разместил в соцсетях видео, где он в компании друзей и политических соратников поднимает бокал вина в честь литературного достижения венгерского автора.

«Не каждый день венгерские писатели получают Нобелевскую премию», — сказал Орбан, которого сообщение о решении Нобелевского комитета заметило в четверг в румынском городе Клуж-Напока.

Премьер-министр находился в Румынии для участия в конгрессе Демократического союза — политической организации, представляющей интересы венгерского национального меньшинства. Несмотря на то, что Краснахоркаи в последние годы последовательно критикует политический курс Орбана, включая позицию правительства по украинскому конфликту, глава кабинета министров предпочёл отделить литературные достижения от политических разногласий.

Писатель, в свою очередь, поблагодарив премьера за поздравления. Нобелевский комитет Шведской академии наук присудил премию Ласло Краснахоркаи за «захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства».

Напомним, что в европейских кругах Виктор Орбан нередко подвергается критике за свою позицию, которую называют «пророссийской». В то же время, РФ утверждает, что венгерский премьер-министр лишь ставит национальные интересы Венгрии и её граждан на первое место. Ранее Орбан высказывал опасения относительно возможного обострения международных отношений в ближайшие месяцы, полагая, что действия Брюсселя могут привести к масштабному конфликту.