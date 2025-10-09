Валдайский форум
9 октября, 11:17

Нобелевскую премию по литературе присудили писателю Ласло Краснахоркаи

Ласло Краснахоркаи. Обложка © Сайт Нобелевской премии

Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Награда присуждена ему за его «убедительное и дальновидное творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса утверждает силу искусства».

«Ласло Краснахоркаи — великий эпический писатель в центральноевропейской традиции, которая простирается от Кафки до Томаса Бернхарда и характеризуется абсурдизмом и гротескными излишествами, — говорится на сайте Нобелевского комитета.

Ласло Краснахоркаи, выпускник Будапештского университета (1983 г.) по специальностям юриспруденция и история искусств, известен своими антиутопическими произведениями, исследующими гротескное существование в замкнутых мирах. Его дебют состоялся в 1977 году. Писатель, чьи работы переведены на многие языки и отмечены престижными наградами (включая премии Кошута, Мараи, Йожефа и американскую премию за перевод), много путешествовал по Азии, Европе и США. Особое место в его карьере занимает сотрудничество с режиссёром Белой Тарром, экранизировавшим такие произведения, как «Сатанинское танго» и «Меланхолия сопротивления». Среди других значимых работ – романы «Война и война», «Си-ван-му здесь среди нас» и документальный роман о Китае «Разруха и печаль в Поднебесной».

Ежегодное присуждение Нобелевской премии по литературе началось в 1901 году. Однако из-за военных действий церемонии не состоялись в 1914 году и в период с 1940 по 1943 год.
В прошлом году Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган. Отмечена она была за свою «интенсивную поэтическую прозу», которая, по мнению комитета, смело обращается к историческим травмам и вскрывает уязвимость человеческого существования.
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии по физике 2025 года стали американские исследователи Джон Кларк, Мишель Деворет и Джон Мартинис. Комитет отметил учёных «за обнаружение макроскопического квантово‑механического туннелирования и за установление квантования энергии в электрической цепи» — открытие, которое связывает микромир с наблюдаемым макроскопическим поведением в твердотельных системах.

