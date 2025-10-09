Нобелевскую премию по литературе присудили писателю Ласло Краснахоркаи

Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Награда присуждена ему за его «убедительное и дальновидное творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса утверждает силу искусства».

«Ласло Краснахоркаи — великий эпический писатель в центральноевропейской традиции, которая простирается от Кафки до Томаса Бернхарда и характеризуется абсурдизмом и гротескными излишествами, — говорится на сайте Нобелевского комитета.

Ласло Краснахоркаи, выпускник Будапештского университета (1983 г.) по специальностям юриспруденция и история искусств, известен своими антиутопическими произведениями, исследующими гротескное существование в замкнутых мирах. Его дебют состоялся в 1977 году. Писатель, чьи работы переведены на многие языки и отмечены престижными наградами (включая премии Кошута, Мараи, Йожефа и американскую премию за перевод), много путешествовал по Азии, Европе и США. Особое место в его карьере занимает сотрудничество с режиссёром Белой Тарром, экранизировавшим такие произведения, как «Сатанинское танго» и «Меланхолия сопротивления». Среди других значимых работ – романы «Война и война», «Си-ван-му здесь среди нас» и документальный роман о Китае «Разруха и печаль в Поднебесной».

Ежегодное присуждение Нобелевской премии по литературе началось в 1901 году. Однако из-за военных действий церемонии не состоялись в 1914 году и в период с 1940 по 1943 год.

В прошлом году Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган. Отмечена она была за свою «интенсивную поэтическую прозу», которая, по мнению комитета, смело обращается к историческим травмам и вскрывает уязвимость человеческого существования.

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии по физике 2025 года стали американские исследователи Джон Кларк, Мишель Деворет и Джон Мартинис. Комитет отметил учёных «за обнаружение макроскопического квантово‑механического туннелирования и за установление квантования энергии в электрической цепи» — открытие, которое связывает микромир с наблюдаемым макроскопическим поведением в твердотельных системах.