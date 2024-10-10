Нобелевскую премию по литературе получила писательница из Южной Кореи Хан Ган
Южнокорейская писательница Хан Кан. Иллюстрация © Nobel Prize Outreach / Никлас Эльмехед
Нобелевскую премию по литературе получила 54-летняя южнокорейская писательница Хан Ган. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Награду присудили за «интенсивную поэтическую прозу, которая помогает пережить исторические травмы и обнажает хрупкость человеческой жизни».
Хан Ган преподаёт писательское мастерство в Сеульском институте искусств. В 2016 году она стала лауреатом Букеровской премии за роман «Вегетарианка».
«Хан Ган обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мёртвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе», — высказался о лауреатке председатель Нобелевского комитета Андерс Ольссон.
Напомним, что в 2022 году Нобелевская премия по литературе была присуждена французской писательнице Анни Эрно «за мужество и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти». А лауреатом 2023 года стал норвежский драматург Юн Фоссе.