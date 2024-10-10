Нобелевскую премию по литературе получила писательница из Южной Кореи Хан Ган

Нобелевскую премию по литературе получила 54-летняя южнокорейская писательница Хан Ган. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Награду присудили за «интенсивную поэтическую прозу, которая помогает пережить исторические травмы и обнажает хрупкость человеческой жизни».

Хан Ган преподаёт писательское мастерство в Сеульском институте искусств. В 2016 году она стала лауреатом Букеровской премии за роман «Вегетарианка».