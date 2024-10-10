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10 октября, 11:06

Нобелевскую премию по литературе получила писательница из Южной Кореи Хан Ган

Южнокорейская писательница Хан Кан. Иллюстрация © Nobel Prize Outreach / Никлас Эльмехед

Южнокорейская писательница Хан Кан. Иллюстрация © Nobel Prize Outreach / Никлас Эльмехед

Нобелевскую премию по литературе получила 54-летняя южнокорейская писательница Хан Ган. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Награду присудили за «интенсивную поэтическую прозу, которая помогает пережить исторические травмы и обнажает хрупкость человеческой жизни».

Хан Ган преподаёт писательское мастерство в Сеульском институте искусств. В 2016 году она стала лауреатом Букеровской премии за роман «Вегетарианка».

«Хан Ган обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мёртвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе», — высказался о лауреатке председатель Нобелевского комитета Андерс Ольссон.

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Напомним, что в 2022 году Нобелевская премия по литературе была присуждена французской писательнице Анни Эрно «за мужество и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти». А лауреатом 2023 года стал норвежский драматург Юн Фоссе.

Марина Фещенко
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