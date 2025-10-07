Валдайский форум
7 октября, 10:20

Нобелевская премия по физике досталась трём учёным из США за открытие в квантовой физике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pe3k

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2025 года стали американские исследователи Джон Кларк, Мишель Деворет и Джон Мартинис. Все трое работают в Калифорнийском университете, однако Деворет также аффилирован с Йелем*.

Джон Кларк, Мишель Деворет и Джон Мартинис. Изображение © Сайт Нобелевской премии

Комитет отметил учёных «за обнаружение макроскопического квантово‑механического туннелирования и за установление квантования энергии в электрической цепи» — открытие, которое связывает микромир с наблюдаемым макроскопическим поведением в твердотельных системах.

Эта награда добавляет новую страницу в вековую историю премии, которую вручают с 1901 года (первые годы исключали отдельные даты, например 1916 и годы Второй мировой войны). Традиционно для Нобелевки — больше всего обладателей — из США (97 человек). На счету представителей СССР и России — 11 лауреатов.

В Норвегии опасаются ответных мер, если Трамп не получит Нобелевскую премию

Ранее Life.ru рассказывал, что Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года получили американцы Мэри Э. Бранков и Фред Рамсделл, а также японец Шимон Сакагучи. Их работы посвящены периферической иммунной толерантности – механизму, защищающему организм от чрезмерной иммунной реакции на собственные клетки. Это открытие открывает новые возможности в лечении онкологии, диабета и склероза.

* Внесены в реестр нежелательных организаций.

