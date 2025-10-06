Нобелевка по медицине: Как новые открытия помогут вылечить аутоиммунные болезни и рак

Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года присудили Мэри Э. Бранков, Фреду Рамсделлу (США) и Шимону Сакагучи (Япония) за исследования периферической иммунной толерантности — системы, которая предотвращает вред от чрезмерной реакции иммунной системы на собственные клетки организма. Подробнее о сути открытия лауреатов рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Речь не идёт о каком-то ультра-новом открытии, это в общем-то давняя история, известная с 80-х годов. Но именно это открытие послужило базисом для последующих разработок уже действующих на практике методов лечения. Сейчас же Нобелевскую награду дали за разработки, которые были сделаны в 1995-м году и в 2001 и 2003 годах», — приводит kp.ru слова специалиста.

Шимон Сакагучи в 1995 году открыл у мышей регуляторные Т-клетки (T-reg), которые играют роль «охранников» иммунитета, подавляя избыточные иммунные ответы и предотвращая аутоиммунные заболевания. Американские учёные Бранков и Рамсделл выявили ключевой ген FOXP3, управляющий развитием этих регуляторных Т-клеток. Мутации в этом гене приводят к тяжёлым аутоиммунным нарушениям у животных и людей.

Иммунологическая толерантность снижает риск того, что иммунная система станет атаковать здоровые ткани, что приводит к таким заболеваниям, как ревматоидный артрит и рассеянный склероз. Открытия лауреатов способствовали развитию новых терапий для аутоиммунных заболеваний, аллергий и рака, где иммунитет либо чрезмерно активен, либо патологически подавлен, уточнил Крючков.

По его словам, иммунологическая толерантность — сложный механизм, который поддерживает баланс, спасая организм от повреждений со стороны собственного иммунитета. Ключевыми элементами этого механизма, по его словам, являются регуляторные Т-клетки, которые предотвращают «атаку на себя» и уменьшают воспалительные процессы.

Достижения учёных получили высокую оценку Нобелевского комитета и открывают перспективы для новых эффективных методов лечения различных иммунных и онкологических заболеваний.

А вот в 2024 году Нобелевская премия по медицине была присуждена американцам Виктору Амбросу и Гэрри Равкану за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов.