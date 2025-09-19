Зебры из коров и пицца для ящериц: Объявлены лауреаты Шнобелевской премии

В Гарвардском университете состоялась 35-я церемония вручения Шнобелевской премии за самые странные научные достижения. Награды присуждались за исследования, которые «сначала заставляют смеяться, а затем задуматься». Шнобелевскую премию в этом году вручили, в частности, за исследования положительного влияния алкоголя на беглость речи на иностранном языке, употребление тефлона для похудения.

Среди лауреатов премии по литературе стал американский учёный Уильям Бин, проанализировавший рост ногтей на протяжении 35 лет. Награду за покойного американского доктора Уильямя Бина получил его сын Беннет. Премию по химии получили исследователи Ротем Нафталович, Даниэль Нафталович и Фрэнк Гринуэй, доказавшие эффективность тефлона как некалорийного наполнителя для снижения веса у мышей.

Премию мира присудили за изучение влияния алкоголя на владение иностранными языками. Исследование Фрица Реннера, Инге Керсберген, Мэтта Филда и Джессики Вертманн показало, что умеренные дозы спиртного улучшают самооценку языковых способностей. В области биологии награду получили Томоки Кодзима, Казато Оиси, Сай Сато и их соавторы из Японии, доказавшие, что раскрашивание коров под зебр снижает количество укусов мух на 50%. Авторы считали, что это «открытие» может стать экологичной альтернативой пестицидам.

Также премию дали за исследование влияния чеснока в рационе матери на поведение младенцев и изучение пищевых предпочтений ящериц в отношении пиццы. Даниэль Дэнди Габриэль Сегниагбето, Роджер Мик и Лука Луизелли выяснили, что радужные агамы (Agama agama) в Того предпочитают пиццу «четыре сыра» вместо охоты за членистоногими. Джулия Менелла и Гари Бичамп выяснили, что из-за чеснока в рационе матери младенцы дольше сосут грудь.