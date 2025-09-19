Зебры из коров и пицца для ящериц: Объявлены лауреаты Шнобелевской премии
Шнобелевскую премию вручили за раскраску коров под зебр и пьяных летучих мышей
Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Гарвардском университете состоялась 35-я церемония вручения Шнобелевской премии за самые странные научные достижения. Награды присуждались за исследования, которые «сначала заставляют смеяться, а затем задуматься». Шнобелевскую премию в этом году вручили, в частности, за исследования положительного влияния алкоголя на беглость речи на иностранном языке, употребление тефлона для похудения.
Среди лауреатов премии по литературе стал американский учёный Уильям Бин, проанализировавший рост ногтей на протяжении 35 лет. Награду за покойного американского доктора Уильямя Бина получил его сын Беннет. Премию по химии получили исследователи Ротем Нафталович, Даниэль Нафталович и Фрэнк Гринуэй, доказавшие эффективность тефлона как некалорийного наполнителя для снижения веса у мышей.
Премию мира присудили за изучение влияния алкоголя на владение иностранными языками. Исследование Фрица Реннера, Инге Керсберген, Мэтта Филда и Джессики Вертманн показало, что умеренные дозы спиртного улучшают самооценку языковых способностей. В области биологии награду получили Томоки Кодзима, Казато Оиси, Сай Сато и их соавторы из Японии, доказавшие, что раскрашивание коров под зебр снижает количество укусов мух на 50%. Авторы считали, что это «открытие» может стать экологичной альтернативой пестицидам.
Также премию дали за исследование влияния чеснока в рационе матери на поведение младенцев и изучение пищевых предпочтений ящериц в отношении пиццы. Даниэль Дэнди Габриэль Сегниагбето, Роджер Мик и Лука Луизелли выяснили, что радужные агамы (Agama agama) в Того предпочитают пиццу «четыре сыра» вместо охоты за членистоногими. Джулия Менелла и Гари Бичамп выяснили, что из-за чеснока в рационе матери младенцы дольше сосут грудь.
Премию по психологию получили учёные Марчин Заженковски и Гиллес Жиньяк — за исследование того, что происходит, когда вы говорите «нарциссам» или кому-либо еще об их интеллекте. Они выяснили, что на короткое время у них вырастает самовосприятие интеллекта и проявляется «грандиозный» нарциссизм. Лауреатами в авиации стали Франциско Санчес, Мариана Мелькон, Карми Корин и Берри Пиншоу — за исследование негативного влияния алкоголя на полёт и эхолокацию у летучих мышей.
А 10 декабря состоится церемония вручения Нобелевских премий. С особым трепетом её ждёт президент США Дональд Трамп. 13 августа Белый дом официально заявил о выдвижении американского лидера на соискание Нобелевской премии мира. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что коллега её заслуживает. А вот Нобелевский комитет отказался дать Трампу привилегии при вручении премии мира.