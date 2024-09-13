Голуби-наводчики и мёртвая форель: Объявлены победители Шнобелевской премии
Шнобелевскую премию вручили за демонстрацию способности мёртвой форели плавать
Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) в области физики получили учёный из Америки Джеймс Лиао. Ему вручили награду за то, что он «продемонстрировал и объяснил способность мёртвой форели плавать». Церемонию впервые за четыре года провели в офлайн-формате. Трансляцию организовали на YouTube-канале журнала «Анналы невероятных исследований».
Мероприятие провели в одной из аудиторий Массачусетского технологического института. Главной темой церемонии стал закон Мерфи. В нём говорится, что «если что-то может пойти не так, то оно пойдёт не так».
Лауреат премии по физике исследовал способ, который помогает рыбам экономить силы, проплывая тысячи километров против течения во время нереста. Джеймс Лиао с детства интересовал вопрос, почему форель может держаться за валуны в быстром течении. Учёный решил провести эксперимент в искусственном резервуаре с проточной водой, в котором вместо валуна был баллон. Он поместил в воду форель и заметил, что она плывёт «расслабленно и пассивно». Такой же эксперимент он провёл с мёртвой рыбой, привязанной к баллону. Оказалось, что рыба «движется», повторяя движения живой. Джеймс Лиао заявил, что принцип движения живой и мёртвой форели задаёт энергия вихревого потока воды. Это и помогает морскому обитателю экономить силы, двигаясь вверх по течению и огибая многочисленные препятствия.
Премию мира присудили покойному американскому психологу Берресу Скиннеру, который в 1940-х разработал специальную упряжку для птиц и обучил их «клевать» по целям на экране. Он предлагал размещать голубей внутри ракет и использовать как наводчиков.
Премию по демографии вручили доктору Солу Ньюману из Оксфордского университета, который обнаружил, что большинство долгожителей стали таковыми из-за бюрократических ошибок. Согласно его исследованию, в регионах, где они жили, исторически чаще ошибались при выдаче свидетельств о рождении и смерти.
А премию по анатомии получили французские врачи. Те решили узнать, зависит ли направление завитков волос от того, в каком полушарии Земли они живут. Результаты показали, что у жителей Южного полушария волосы чаще закручиваются по часовой стрелке, а в Северном — наоборот.
Данную премию учредили в 1991 году. Она также называется Антинобелевская премией и вручается «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». Учёных награждают в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно.
В 2023 году Шнобелевску премию вручили Яну Заласевичу, который объяснил, почему учёные любят облизывать камни. Также были вручены награды за изобретение стэнфордского туалета, эксперимент по оживлению мёртвых пауков, ощущения людей, которые повторяют слово очень много раз. В прошлом году церемония проходила в онлайн-формате.
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