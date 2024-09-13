Голуби-наводчики и мёртвая форель: Объявлены победители Шнобелевской премии

Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) в области физики получили учёный из Америки Джеймс Лиао. Ему вручили награду за то, что он «продемонстрировал и объяснил способность мёртвой форели плавать». Церемонию впервые за четыре года провели в офлайн-формате. Трансляцию организовали на YouTube-канале журнала «Анналы невероятных исследований».

Мероприятие провели в одной из аудиторий Массачусетского технологического института. Главной темой церемонии стал закон Мерфи. В нём говорится, что «если что-то может пойти не так, то оно пойдёт не так».

Лауреат премии по физике исследовал способ, который помогает рыбам экономить силы, проплывая тысячи километров против течения во время нереста. Джеймс Лиао с детства интересовал вопрос, почему форель может держаться за валуны в быстром течении. Учёный решил провести эксперимент в искусственном резервуаре с проточной водой, в котором вместо валуна был баллон. Он поместил в воду форель и заметил, что она плывёт «расслабленно и пассивно». Такой же эксперимент он провёл с мёртвой рыбой, привязанной к баллону. Оказалось, что рыба «движется», повторяя движения живой. Джеймс Лиао заявил, что принцип движения живой и мёртвой форели задаёт энергия вихревого потока воды. Это и помогает морскому обитателю экономить силы, двигаясь вверх по течению и огибая многочисленные препятствия.

Премию мира присудили покойному американскому психологу Берресу Скиннеру, который в 1940-х разработал специальную упряжку для птиц и обучил их «клевать» по целям на экране. Он предлагал размещать голубей внутри ракет и использовать как наводчиков.

Премию по демографии вручили доктору Солу Ньюману из Оксфордского университета, который обнаружил, что большинство долгожителей стали таковыми из-за бюрократических ошибок. Согласно его исследованию, в регионах, где они жили, исторически чаще ошибались при выдаче свидетельств о рождении и смерти.

А премию по анатомии получили французские врачи. Те решили узнать, зависит ли направление завитков волос от того, в каком полушарии Земли они живут. Результаты показали, что у жителей Южного полушария волосы чаще закручиваются по часовой стрелке, а в Северном — наоборот.

Данную премию учредили в 1991 году. Она также называется Антинобелевская премией и вручается «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». Учёных награждают в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно.