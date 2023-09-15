Шнобелевскую премию вручили за исследование о тяге учёных облизывать камни

Подведены итоги 33-й церемонии вручения Шнобелевской премии, которая проходила в онлайн-формате. Награду в этом году получил исследователь Ян Заласевич (Польша, Великобритания), который разъяснил, почему учёные так любят облизывать камни.

Труд Яна называется "Поедание окаменелостей", отмечено на сайте премии. Исследователь рассказал, что итальянский геолог XVIII века Джованни Ардуино с помощью своего языка определял горные породы и минералы.

Премию в области здравоохранения присудили за изобретение стэнфордского туалета — устройства, которое может делать анализ человеческих испражнений. Премию в области литературы получили учёные, изучившие ощущения, которые люди испытывают, когда повторяют слово очень много раз. Награду по машиностроению вручили за эксперименты по оживлению мёртвых пауков. Изучение умственной деятельности людей, умеющих говорить задом наперёд, заслужило премию по коммуникации.

Премию в области медицины присудили за исследование (которое, кстати, проводилось на трупах) о количестве волос в каждой ноздре человека. Также отмечен труд о том, как электрифицированные палочки для еды и соломинки для питья могут изменить вкус еды. Приз также получили исследователи степени влияния половой активности анчоусов на перемешивание воды в океане.

Награду в области психологии дали за эксперимент о том, сколько прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда видят других прохожих, смотрящих вверх.

Шнобелевскую премию учредили в 1991 году как антипод Нобелевской. Награду вручают за абсурдные научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься".