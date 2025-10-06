Названы болезни, лечению которых поможет открытие нобелевских лауреатов

Нобелевские лауреаты Мэри Э. Бранков, Фред Рамсделл (США) и Шимон Сакагучи (Япония) совершили прорыв медицине, который в будущем поможет в лечении рассеянного склероза и диабета 1 типа. Об этом пишет NZZ.

Данные аутоиммунные заболевания характеризуются тем, что клетки начинают по ошибке атаковать собственные ткани организма. Учёные смогли разработать механизм, который помогает избежать подобных нарушений со стороны системы, а значит удастся остановить развитие тяжёлых болезней.

Как сообщалось, Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года присудили Мэри Э. Бранков, Фреду Рамсделлу (США) и Шимону Сакагучи (Япония) за исследования периферической иммунной толерантности — системы, которая предотвращает вред от чрезмерной реакции иммунной системы на собственные клетки организма. Открытие учёных поможет в том числе и лечить онкологию.