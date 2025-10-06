Таких в тюрьму! Доктор Мясников прошёлся по «придуркам из телевизора» за критику статинов

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам не слушать блогеров из соцсетей и «придурков из телевизора», которые отговаривают принимать статины, помогающие в борьбе с «плохим» холестерином и улучшающие работу сердечно-сосудистой системы. Об этом он сказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Всё началось с того, что одна из зрительниц во время передачи поинтересовалась необходимостью пить статины, если уровень холестерина немного зашкаливает. По её словам, в Сети часто отговаривают от таких медикаментов, особенно «модные блогеры». Мясников заверил, что нельзя бояться статинов. Более того, нужно доверять лечащему врачу, который выписывает их на основе диагноза.

«Что вы упёрлись в этих придурков из телевизора, подобных мне, или из соцсетей, которые [говорят]: «Зачем вам принимать статины?» Есть определённые правила», — возмутился доктор.

По его мнению, нельзя доверять кому попало в Интернете, а безграмотных врачей, отговаривающих в Сети или с экранов ТВ пить статины, следует лишать дипломов и сажать в тюрьму за дискредитацию медицины.

Ранее кардиолог Перинатального центра НМИЦ им. В. А. Алмазова Полина Бухмирова рассказала, что вопреки популярному мифу, статины не представляют опасности для печени. Препараты не будут угрожать здоровью пациента, если принимать их под контролем медиков. Более того, они уменьшают вероятность развития рака печени, а также оказывают защитное действие на сосуды, снижают риск инфаркта и инсульта.