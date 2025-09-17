Бум БАДов: Почему их покупают как лекарства и чем может обернуться их бесконтрольное поедание

БАДы — это не лекарства. Под их рекламой не просто так пишут: «Не является лекарственным средством». Биологически активные добавки к пище не обладают способностью лечить болезни. Они могут поддерживать функции организма, на этом — всё. Те же самые комплексы полезных элементов вы получали бы, каждый день комбинируя на обеденном столе свежие овощи и фрукты, рыбу и морепродукты, нежирное мясо, бобовые, семена, цельное зерно и орехи. Но иногда такой рацион позволить себе сложно. Именно тут на помощь приходят биодобавки. Рассказываем, откуда в России бум БАДов и что будет, если перепутать их с лекарствами.

БАД — что внутри банки?

БАД — это биологически активная добавка к пище. Например, жирные кислоты омега-3 из рыбы, но в виде таблетки. Фото © «Шедеврум»

БАДы делятся на несколько типов. Самые известные из них — это витамины. Они нужны организму в ограниченных количествах, поступают только извне. Например, витамин D от солнца или витамин C вместе с фруктами. Минералы — это уже не органика, простые химические соединения, которые есть везде, в том числе внутри нас. Например, кальций, железо или магний. Аминокислоты — это строительный материал для белков. Незаменимые жирные кислоты — это знаменитые омега-3 и омега-6, которые находятся в рыбе и других морепродуктах. А ещё есть пробиотики — это те же самые бактерии, которые от природы живут в нашем кишечнике и помогают ему нормально функционировать. И всё это великолепие обязательно должен назначать врач после обследований.

Когда нужно принимать БАДы

БАД — принимать или нет? На этот вопрос должны отвечать врач и анализ на дефициты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Принимать БАДы можно в редких случаях и только по назначению врача. Бывает, у вас дефицит витамина B12 или железа. Это состояние заметно лишает сил и может даже вызвать анемию. Вы должны обследоваться на дефициты витаминов, минералов, амино- или незаменимых жирных кислот. Ваши анализы посмотрит врач и может назначить определённые БАДы, чтобы восполнить дефицит. А пробиотики вам назначат, скорее всего, параллельно с курсом антибиотиков. Или же после курса. Антибиотики убивают и вредные, и полезные бактерии, поэтому их популяцию надо восстанавливать. Да и советский рыбий жир — тоже БАД, он содержит как раз жирные кислоты омега-6 и омега-3. Кстати, всегда надо сообщать врачу о приёме каких-либо БАДов, когда он назначает лекарства.

Что будет, если БАДы использовать как лекарства

БАДы — это пищевые добавки, а не лекарства. Если их использовать нецелевым образом, ничего хорошего не будет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Если БАД использовать как лекарство, произойдёт простая вещь — вы запустите свою болезнь. То, что могло бы пройти на ранней стадии, может перейти в хроническую форму. ОРВИ, грипп, тонзиллит и прочие заболевания. А иногда игнорирование лекарств вообще приводит к летальному исходу. Бывает, что приём БАДов, особенно контрафактных, может и усугубить болезнь сам по себе. Короче, в любой непонятной ситуации ходите к врачу, а не начинайте бесконтрольное самолечение БАДами. Даже простой приём некоторых добавок здоровым человеком может привести к тяжёлым поражениям печени.

Чем БАД отличается от лекарственного средства

БАД является добавкой к пище. А лекарственное средство — это препарат с доказанным терапевтическим действием. Лекарство просто так на рынок не «выкинешь», ибо нужны доказательства его эффективности. Обычно это многоэтапные клинические исследования. Их финальные этапы проходят на людях. Лекарственные средства нужны для лечения, диагностики и профилактики заболеваний. В то время как БАДы регистрируются по упрощённой схеме, им просто надо доказать свою безопасность. Эффективность никто не проверяет. БАД — всего лишь дополнение к обычному рациону.

Почему БАДы так популярны в России

Почему в России бум БАДов? Неужели людям до сих пор не ясно, что БАД — это не лекарство? 1986 г. Работники цеха по изготовлению рыбьего жира. Фото © ТАСС / Козлов Сергей

В России БАДы популярны прежде всего из-за своей относительной новизны и агрессивного маркетинга. Рыбий жир был известен ещё в СССР, как и гематоген, но препараты не могли похвастаться яркой коробочкой, а ещё их назначали врачи. После перестройки всё изменилось, теперь открыт новый рынок, который к середине 2020-х достиг объёма приблизительно в 100 миллиардов рублей вместе со своей «теневой» частью. «Сарафанное радио» в социальных сетях, агрессивная реклама в 2010-х и вера в «волшебную таблетку» сделали своё дело. Теперь 9 из 10 россиян признаются, что хоть раз употребляли БАДы. При этом некоторые из них плохо взаимодействуют с настоящими лекарствами: зверобой мешает действию средств антиретровирусной терапии и противогрибковых препаратов. А ещё участились смертельные случаи: в 2022 году россиянин умер из-за двухмесячного приёма БАДов — у него отказала печень.

БАД — новые законы. Правила, действующие с 1 сентября 2025 года

БАДы — новые правила продажи и маркировки с 1 сентября 2025 года. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

В последние годы правительство России всё больше регулирует оборот БАДов. С 1 сентября 2025-го начинает действовать ряд новых правил. Все БАДы, каждая коробочка, должны маркироваться «Честным знаком». Взаимодействие продавцов и поставщиков БАДов с врачами теперь будут регулироваться так же, как и отношения медработников с фармацевтическими компаниями. Врачи смогут назначать БАДы только из списка, одобренного Министерством здравоохранения. А сайты, которые продают немаркированные биодобавки, будут блокировать без решения суда.