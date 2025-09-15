Врач раскрыл 5 фактов о яблоках, которые научат вас есть их только с кожурой
Гастроэнтеролог Кашух: Кожура яблок намного полезнее мякоти
Кожура яблок намного полезнее мякоти, поскольку фрукт в основном состоит из воды и натуральных сахаров. Именно в ней содержится значительное количество витаминов и минералов, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
В кожуре находится существенная часть витамина С, который важен для работы иммунной системы и синтеза коллагена, а также витамин К, необходимый для свёртывания крови. К этому списку относится и калий, который играет ключевую роль в нормальном функционировании сердечно-сосудистой системы и поддержании водно-солевого баланса. Она посоветовала не счищать и не выбрасывать кожуру яблока как минимум из-за содержащейся в ней клетчатки, регулярное употребление которой снижает риск развития ожирения, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
А ещё кожура яблока богата антиоксидантами, в первую очередь полифенолами, которые нейтрализуют вредные молекулы, образующиеся под воздействием стресса, неправильного питания и загрязнённой окружающей среды.
Собеседница URA.ru также обратила внимание на урсоловую кислоту, содержащуюся в яблочной кожуре, которая стимулирует обмен веществ, способствует сжиганию жира и может укреплять мышцы. Она подчеркнула, что этот эффект особенно полезен спортсменам и тем, кто стремится контролировать вес. Однако, чтобы получить пользу от кожуры, следует правильно очищать фрукт перед употреблением.
«Достаточно тщательно промыть фрукты под тёплой проточной водой, активно протирая их руками или мягкой щеточкой. Использовать мыло или моющие средства не нужно. Фрукты с особенно глянцевым видом можно замочить в воде с пищевой содой на 10–15 минут, после чего ополоснуть», — рекомендовала врач.
