Врач раскрыл 5 фактов о яблоках, которые научат вас есть их только с кожурой

Кожура яблок намного полезнее мякоти, поскольку фрукт в основном состоит из воды и натуральных сахаров. Именно в ней содержится значительное количество витаминов и минералов, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

В кожуре находится существенная часть витамина С, который важен для работы иммунной системы и синтеза коллагена, а также витамин К, необходимый для свёртывания крови. К этому списку относится и калий, который играет ключевую роль в нормальном функционировании сердечно-сосудистой системы и поддержании водно-солевого баланса. Она посоветовала не счищать и не выбрасывать кожуру яблока как минимум из-за содержащейся в ней клетчатки, регулярное употребление которой снижает риск развития ожирения, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

А ещё кожура яблока богата антиоксидантами, в первую очередь полифенолами, которые нейтрализуют вредные молекулы, образующиеся под воздействием стресса, неправильного питания и загрязнённой окружающей среды.

Собеседница URA.ru также обратила внимание на урсоловую кислоту, содержащуюся в яблочной кожуре, которая стимулирует обмен веществ, способствует сжиганию жира и может укреплять мышцы. Она подчеркнула, что этот эффект особенно полезен спортсменам и тем, кто стремится контролировать вес. Однако, чтобы получить пользу от кожуры, следует правильно очищать фрукт перед употреблением.