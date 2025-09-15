7 продуктов, которые нужно покупать на рынке в сентябре. Опоздаете — переплатите втрое Оглавление Арбузы и дыни — символы уходящего лета Яблоки и груши — классика осенних запасов Виноград — винная ягода по доступной цене Борщевой набор — основа зимних запасов Сливы — король осенних заготовок Помидоры и огурцы — последний призыв лета Зелень и пряные травы — витаминная бомба Life.ru составил список продуктов с рынка, которые в сентябре можно купить с максимальной выгодой благодаря сезонному снижению цен. 15 сентября, 04:00 Какие продукты выгодно покупать на рынке в сентябре 2025. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум»

Сентябрь — золотое время для экономных покупателей. На рынки поступает основной осенний урожай, а садоводы спешат продать товар, пока он не испортился. Мы составили список самых выгодных покупок с рынка, которые помогут сэкономить семейный бюджет и запастись качественными продуктами до зимы. Парадокс нынешнего сентября — одни цены падают, а другие взлетают до небес. Рассказываем, на что стоит тратить деньги прямо сейчас.

Арбузы и дыни — символы уходящего лета

Сентябрь подарил нам настоящий ценовой сюрприз! Если в июле арбуз размером с футбольный мяч стоил как половина зарплаты учительницы, то сейчас цены рухнули в два-три раза. Крупные торговцы буквально умоляют покупателей забрать товар — ещё неделя, и бахчевые начнут портиться. Самые сочные и сладкие арбузы попадают на прилавки именно в сентябре — они успели напитаться солнцем, но ещё не потеряли влагу. Дыни сорта «Торпеда» сейчас ароматные и недорогие, а через месяц за такое качество придётся заплатить втрое больше. Покупайте смело — хороший арбуз может храниться в прохладном месте до месяца, а дыня и того дольше.

Яблоки и груши — классика осенних запасов

Вот где ситуация интереснее! Цены на яблоки и груши ведут себя по-разному в зависимости от региона. В средней полосе России свежий урожай уже активно поступает на рынки, что снижает стоимость на 15–20%. Но если вы живёте в южных регионах, где весенние заморозки повредили сады, цены могут кусаться ещё пару месяцев. Опытные хозяйки знают секрет — покупать яблоки нужно именно сейчас, в пик сезона. Осенние сорта типа «антоновка» или «симиренко» прекрасно хранятся в погребе до весны, а груши можно заморозить или сварить из них компоты. Главное — выбирать плоды без повреждений и с плодоножкой.

Виноград — винная ягода по доступной цене

Если летом гроздь винограда стоила как букет роз на 8 Марта, то сентябрь принёс долгожданное облегчение кошельку. Южные регионы выбрасывают на рынки тонны спелого винограда, и продавцы готовы торговаться до последнего. Снижение цен достигает 25–45% — такой возможности не будет до следующего сентября! Покупайте тёмные сорта для заморозки, светлые — для компотов и соков. А если руки дойдут до домашнего виноделия, то лучшего времени для закупки сырья не найти. Помните — виноград с толстой кожицей хранится дольше, чем тонкокожие сорта.

Борщевой набор — основа зимних запасов

Экономисты не зря называют период с августа по октябрь «временем борщевого набора». Картофель, лук, морковь, свёкла и капуста достигают минимальных цен именно сейчас. На рынки поступает основной урожай, и фермеры стремятся быстрее продать товар. Картофель может подешеветь в полтора-два раза, лук — на треть, морковь и свёкла — на 30–35%. Капуста показывает просто фантастические скидки — до 40% от летних цен! Это идеальное время для заготовок на зиму. Квашеная капуста, замороженные овощи, сушёная морковь и лук — всё это обойдётся в копейки, если закупаться сейчас.

Сливы — король осенних заготовок

Август и сентябрь — звёздный час для любителей слив. К концу месяца цены могут упасть в два-три раза, потому что слива — капризный фрукт, который быстро портится. Продавцы буквально сбрасывают товар, чтобы не остаться в убытке. Умные хозяйки скупают сливы мешками — варят варенье, делают компоты, замораживают на зиму. Сливовое варенье зимой стоит как хороший коньяк, а если сварить его самим в сентябре, обойдётся в несколько раз дешевле. Выбирайте плотные сливы без трещин — они лучше переносят транспортировку и дольше хранятся.

Помидоры и огурцы — последний призыв лета

Парадоксальная ситуация — помидоры и огурцы одновременно дешевеют и дорожают. Грунтовые овощи становятся дешевле на 30–40%, потому что на рынок поступает последний урожай открытого грунта. Зато тепличные уже начинают расти в цене — отопление теплиц требует затрат. Если планируете делать заготовки на зиму, сейчас самое время! Помидоры для консервирования, огурцы для засолки — всё можно купить по смешным ценам. Через месяц те же овощи будут стоить вдвое дороже, потому что на полки придёт исключительно тепличная продукция. Ищите товар с пометкой «грунтовой» — он вкуснее и дешевле.

Зелень и пряные травы — витаминная бомба

Сентябрь — последний шанс купить свежую зелень по адекватным ценам. Укроп, петрушка, базилик, кинза — всё это скоро подорожает на 10–15%, потому что производители переходят на тепличное выращивание. Опытные хозяйки знают — зелень прекрасно замораживается, сохраняя витамины и аромат. Купите большие пучки укропа и петрушки, мелко нарежьте и заморозьте в формочках для льда с водой. Зимой такие кубики станут настоящим спасением для супов и борщей. Базилик можно засушить, кинзу — заморозить целиком. Главное — успеть до холодов!

Помните — сентябрь не прощает ошибок. Цены на сезонные продукты меняются каждую неделю, и то, что сегодня стоит копейки, завтра может подорожать вдвое. Не откладывайте закупки на потом, особенно если планируете делать заготовки на зиму. Рынки сейчас переполнены свежими, качественными продуктами, а продавцы готовы торговаться. Воспользуйтесь моментом — ваш кошелёк и зимние запасы скажут спасибо! А ранее Life.ru рассказывал о том самом рецепте кабачковой икры, как у бабушки, по ГОСТу.

